Im Keller brennt noch Licht

Der DSC gewann am Dienstagabend 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum und feierte vor 13.750 Zuschauern den ersten Heimsieg der Saison. Drei Tage zuvor hatte es bei Hertha BSC einen herben Rückschlag (0:2) gegeben. Trainer Frank Kramer kann nach dem zweiten Saisonerfolg ruhiger arbeiten, wenngleich sein Team mit nun 13 Punkten nach 16 Spieltagen weiter auf dem 17. Tabellenplatz bleibt. Zum Hinrunden- und Jahresabschluss geht es am Samstag zu RB Leipzig.

Kramer scheute das Risiko bei seiner Aufstellung nicht. Vereinsikone und Fanliebling Fabian Klos musste erstmals seit dem 23. Oktober (1:3 gegen Dortmund) auf die Bank, für den Rekordtorjäger begann Janni Serra im Sturm. Nach dem desillusionierenden 0:2 bei Hertha BSC drei Tage zuvor gab es zwei weitere Änderungen: Für Jacob Laursen (Adduktorenprobleme) spielte Andres Andrade als Linksverteidiger, zudem musste Fabian Kunze auf die Bank. Für den defensiven Mittelfeldspieler stand Angreifer Florian Krüger in der Startelf. Damit einher ging eine taktische Neuerung: weg vom 4-2-3-1-System hin zu einem 4-4-2.

16. Spieltag: DSC Arminia vs. VfL Bochum (2:0) Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Kramer hatte eine Reaktion seiner Mannschaft gefordert. Das Bemühen war da, in der Anfangsphase war es ein klassisches Kampfspiel ohne Torraumszenen. Erst als der Bochumer Anthony Losilla einen Fehlpass in die Füße von Patrick Wimmer spielte, gab es die erste Chance. Der Österreicher bediente seinen Landsmann Alessandro Schöpf, der allerdings freistehend an VfL-Keeper Manuel Riemann scheiterte (21.).

Kurz darauf lud Erhan Masovic mit einem Fehlpass Wimmer direkt ein, dessen Schuss aus 15 Metern wurde zur Ecke abgeblockt (23.). Die Gäste hatten ihre beste Chance nach einem Konter, als Gerrit Holtmann im stark parierenden Stefan Ortega Moreno seinen Meister fand (37.).

Zur Pause blieb es beim 0:0, die Bochumer begannen die zweite Hälfte mit einem neuen Mann: Konstantinos Stafylidis kam für Danilo Soares, Kramer wechselte vorerst nicht. Die erste Chance hatten die Gäste durch Christopher Antwi-Adjei (48.), die Führung gelang dann aber dem DSC. Nach einer Flanke von Wimmer von der rechten Seite stieg Masaya Okugawa im Strafraum hoch und köpfte das 1:0 (51.).

Klos und Lasme nach einer Stunde eingewechselt

Zehn Minuten später kamen Klos und Bryan Lasme für Serra und Krüger. Klos war dann auch am zweiten Treffer beteiligt. Seine Flanke wurde zu Wimmer verlängert, der einfach abzog und sich bei Riemann bedanken konnte, denn der VfL-Keeper ließ den Ball durchflutschen (69.). Wie im vorletzten Heimspiel gegen Wolfsburg führte Arminia also wieder 2:0, damals ging es 2:2 aus. Dieses Mal fuhr der DSC einen verdienten Sieg ein.

Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, Schöpf (90. de Medina) - Wimmer (79. Kunze), Okugawa (90. Hack) - Serra (61. Klos), Krüger (61. Lasme)

Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla, Rexhbecaj (81. Osterhage), Pantovic (73. Novothny) - Antwi-Adjej (57. Bockhorn), Polter (57. Ganvoula), Holtmann

Schiedsrichter: Brand (Gerolzhofen)

Zuschauer: 13.750 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Okugawa (51.), 2:0 Wimmer (69.)

Gelbe Karten: Wimmer, Kunze / Pantovic, Polter