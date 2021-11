Jobgarantie bis Saisonende

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag zugegen: Arminias Trainer Frank Kramer, die beiden Geschäftsführer Samir Arabi und Markus Rejek sowie Pressesprecher Daniel Mucha (von rechts).

Während der PK vor dem Spiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 15.30 Uhr), an der Rejek, Sport-Geschäftsführer Samir Arabi und Kramer teilgenommen hatten, war davon noch nicht die Rede gewesen, der Satz wurde dort nicht ausgesprochen. Dort hatte Arabi erklärt: „Es ist aktuell so, dass wir mit keiner Pore unseres Körpers darüber nachdenken, auf der Trainerposition eine Veränderung herbeizuführen. Das ist auch völlig unabhängig vom Ergebnis in Stuttgart.“ Weiter sagte der 42-Jährige dazu: „Wir handeln aus voller Überzeugung. Wir haben eine klare Idee, die dahintersteckt. Wir sind nicht beratungsresistent. Aber egal wie das Spiel und egal wie die nächsten Spiele ausgehen: Die Frage stellt sich bei uns nicht." Das Thema brauche auch "nicht Woche für Woche wieder aufgemacht zu werden, denn ich mache es jetzt hiermit zu", betonte Arabi und wiederholte: "Die Frage stellt sich nicht.“ Rejek hatte zum Trainerthema nichts gesagt.