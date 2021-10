Kehrt Fabian Klos (33) beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund in Arminia Bielefelds Startelf zurück?

Beim Spiel in Augsburg wurde Fabian Klos (links) eingewechselt.

„Fabi ist ein wichtiger Spieler für uns und auch in der Mannschaft ein wichtiger Faktor“, sagt Trainer Frank Kramer (49) vor der Fußball-Bundesligapartie am Samstag in der Schüco-Arena (15.30 Uhr/Sky).