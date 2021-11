Keine Arminia-Fans in München?

In der Vorsaison holten Ritsu Doan und der DSC Arminia in der leeren Allianz-Arena ein 3:3.

Der Freistaat Bayern will die Corona-Maßnahmen drastisch verschärfen und bei Sportveranstaltungen die Auslastung auf maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität beschränken. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag auf einer Pressekonferenz an. Die Maßnahmen sollen am Dienstag beschlossen werden und vorerst bis zum 15. Dezember gelten. Das Fassungsvermögen der Allianz-Arena beträgt 75.000 Zuschauer.

Sämtliche 3300 verkauften Tickets für Gästefans werden storniert. Das teilte der DSC Arminia am Freitagnachmittag mit. Sollte die Inzidenz zwei Tage vor der Veranstaltung unter 1000 liegen, erhält der DSC fünf Prozent des möglichen Kontingents (ca. 930 Karten) im Schachbrettmuster. Hierbei würde es sich um neue Tickets mit geändertem Layout handeln, für die es dann einen neuen Vorverkauf gäbe. Arminia teilte auch mit, für alle bereits bezahlten Tickets das Geld zurückzuerstatten.

Ab einer Inzidenz von 1000 würde das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Am Freitag betrug der Inzidenzwert für München 754.