Keine Zeit mehr für Welpenschutz

Ob das Glas halbvoll ist oder halbleer, liegt immer im Auge des Betrachters. Wenn es nach Amos Pieper geht, dann ist es um Arminia Bielefeld gar nicht so schlecht bestellt, wie man beim Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga meinen könnte.

Zehn Punkte, zehn Tore, Rang 17: Aktuell sieht vieles danach aus, als müsste der DSC nach dieser Saison wieder in der 2. Liga antreten. Doch Abwehrspieler Pieper hält trotz der bescheidenen Ausbeute von nur einem Sieg in 14 Spielen nichts davon, Woche für Woche alles in Frage zu stellen.