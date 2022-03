Klos: "Hinten kackt die Ente"

Eine Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten tut im Bundesliga-Abstiegskampf doppelt weh. Doch Arminia Bielefelds Rekordtorjäger Fabian Klos will von Abstiegsangst nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg nichts wissen.

„Abstiegsangst habe ich nicht. Doch heute Abend fühlt es sich blöd an, die Augsburger grinsen und jubeln zu sehen. Aber hinten kackt die Ente“, sagte der 34-Jährige am Freitagabend. Augsburg ist durch den Sieg am DSC vorbeigezogen, liegt mit 26 Zählern einen Punkt und einen Platz vor Bielefeld. Immerhin: Der Vorsprung auf den Relegationsrang schrumpfte nicht, weil Hertha BSC ebenfalls eine Niederlage hinnehmen musste. Die Hauptstädter verloren 1:4 gegen Eintracht Frankfurt und bleiben bei 23 Punkten stehen.