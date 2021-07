Klos lässt Arminias Fans jubeln

Bielefeld

Arminia Bielefeld hat eine Woche vor dem Pflichtspielstart am nächsten Wochenende im DFB-Pokal in Bayreuth eine ordentliche Generalprobe abgeliefert. Am Samstag trennte sich der ostwestfälische Fußball-Bundesligist vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede 1:1 (0:1). Mit seinem Ausgleichstor ließ Fabian Klos die 3713 Zuschauer in der Schüco-Arena zumindest einmal jubeln.

Von Dirk Schuster