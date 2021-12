Köln? Arabi:„Frage hat sich nicht gestellt“

Bielefeld

„Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, dass beide Klubs in der Liga bleiben“, äußert DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi vor dem Duell Arminia Bielefeld gegen 1. FC Köln an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga (15.30 Uhr, Schüco-Arena/Sky).

Von Dirk Schuster