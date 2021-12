Kramer: Den Weg weitergehen

Bielefeld

Ein paar freie Tage gönnt sich auch Frank Kramer, doch nach Weihnachten geht es wieder los: Arminia Bielefeld hat durch zwei Siege zum Hinrundenabschluss den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wieder hergestellt und will mit aller Macht ein drittes Bundesligajahr in Folge schaffen.

Von Jens Brinkmeier