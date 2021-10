Kramer fordert Mut und Entschlossenheit

In der Vorsaison kassierte Arminia Bielefeld mal sieben Niederlagen am Stück. So schlimm ist es in der aktuellen Spielzeit nicht, wenngleich der DSC seit dem Start noch keines seiner sieben Spiele gewinnen konnte (vier Unentschieden).

In jedem Fall kommt der Partie beim FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) eine nicht von der Hand zu weisende Bedeutung zu. Das sieht auch Trainer Frank Kramer so. „Natürlich schaut man auf die Tabelle, auch wenn sie noch nicht so aussagekräftig ist. Und da spielen, Stand jetzt, zwei direkte Konkurrenten gegeneinander. Das sind die Spiele, da geht es auch am achten Spieltag in die Crunchtime“, sagte der 49-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz.