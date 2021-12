Kramer gegen das „Unikat“

Bielefeld

Während die Arminen dank ihres 2:0 in Stuttgart mit Hurra den direkten Klassenerhalt bejubelten, zitterten sich die Kölner am letzten Spieltag der Vorsaison gegen Absteiger Schalke (1:0) so eben noch in die Relegation. Erst der fulminante 5:1-Rückspielerfolg bei Holstein Kiel bescherte hier dem FC eine weitere Spielzeit in der Bundesliga. Gut fünf Monate später haben sich vor dem Duell der Bielefelder und Kölner an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) in der Schüco-Arena die Vorzeichen völlig verändert – und zwar zu Gunsten der Rheinländer.

Von Dirk Schuster