Kramer gibt Entwarnung beim Abwehrduo

Die Szene sah übel aus: In der 79. Minute des Spiels beim SC Freiburg waren Arminia Bielefelds Innenverteidiger Amos Pieper und Joakim Nilsson beide zum Ball gesprungen und dann mit den Köpfen zusammengeprallt. Pieper blutete stark, er und der Schwede Nilsson mussten ausgewechselt werden.

Arminias Innenverteidiger Pieper und Nilsson beim 2:2 in Freiburg verletzt ausgewechselt

Amos Pieper blutet nach einem Zusammenprall stark am Hinterkopf.

Auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 im Breisgau gab DSC-Trainer Frank Kramer Entwarnung. "Amos hat einen Cut am Hinterkopf, aber das sollte relativ schnell gehen. Joakim hat einen Cut am Auge. Beide sind Kämpfer, die sich nicht so schnell aus den Schuhen hauen lassen", erklärte der Coach.