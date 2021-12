Kramer: „Happy mit denen, die wir haben“

Spätestens, als die Berliner im Sommer die Verpflichtung von Stevan Jovetic bekanntgaben, war klar: Hertha will sich nicht mehr länger mit Abstiegskampf, ja nicht mal mit Mittelmaß zufriedengeben. Dem montenegrinischen Nationalstürmer werden die Bielefelder Arminen bei ihrem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion besondere Aufmerksamkeit widmen müssen.

Vier Saisontreffer hat Jovetic (Vertrag bis 2023 plus Option) bisher erzielt, zwei davon am vergangenen Wochenende im Spiel beim VfB Stuttgart (2:2). Insbesondere sein traumhafter Schlenzer zum 1:2 hinterließ Eindruck – auch beim neuen Hertha-Trainer Tayfun Korkut: „Wer das erste Tor gesehen hat, kann sich ein Bild von seinen Qualitäten machen.“ Es gäbe „nicht viele Spieler in der Bundesliga“, die diese technischen Fähigkeiten beim Abschluss hätten. „Er ist so viel rumgekommen und auch bei großen Vereinen gewesen“, sagt Korkut über Jovetic.