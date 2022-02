Krämer in Eupen entlassen

„Die Ergebniskrise der letzten Wochen und unsere aktuelle sportliche Situation haben uns leider dazu veranlasst, uns von Stefan Krämer als Cheftrainer der 1. Mannschaft zu trennen“, begründet Generaldirektor Christoph Henkel den Trainerwechsel. Eupen hat von den vergangenen 17 Spielen nur eins gewonnen. Der bisherige Co-Trainer Michael Valkanis ist der neue Chefcoach.

Krämer, der von Oktober 2011 bis Februar 2014 Cheftrainer bei Arminia war, hatte in Eupen am 1. Juli 2021 übernommen und sehr auf die Jugend gesetzt. Dafür gab es Lob. "Auch wenn wir zuletzt nicht mehr an den hervorragenden Start in die Saison anknüpfen konnten, hat Stefan Krämer es geschafft, junge Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung an den Kader der 1. Mannschaft heranzuführen und einigen von ihnen zu einem erfolgreichen Debüt im belgischen Profi-Fußball verholfen", so Henkel. Eupen liegt mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Rang 15.