Kramer lobt die Fans und sorgt sich

18.750 Zuschauer wären erlaubt gewesen, doch nach offiziellen Angaben kamen nur 12.000 Fans, um den großen FC Bayern in der riesigen Allianz-Arena (75.000 Plätze) gegen das kleine Arminia Bielefeld gewinnen zu sehen.

Super Unterstützung in München – Bald doch wieder Geisterspiele?

Etwa 400 der 12.000 waren dem Außenseiter zugetan, das konnte man von der ersten Minute an hören. Lautstark unterstützten sie ihren DSC, hofften auf die nächste Überraschung nach dem 3:3 an gleicher Stätte im Februar dieses Jahres. Damals waren keine Zuschauer zugelassen. Die Bayern-Fans wurden nur einmal laut: Als Leroy Sané in der 71. Minute das einzige Tor des Abends erzielte.