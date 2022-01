Burak Ince kam am Donnerstag im Testspiel gegen den Zweitligisten SC Paderborn (0:2) zu seinem ersten Einsatz für Arminia Bielefeld – und der gerade erst 18 gewordene türkische Mittelfeldspieler zeigte eine gute Leistung. Das sah auch Frank Kramer so. „Burak war lebendig; wenn er den Ball am Fuß hat, rührt sich was. Er ist immer für eine Aktion gut, ist viel unterwegs. Das war ein solider Einstand“, lobte der DSC-Trainer seinen Youngster, fügte aber hinzu: „Er muss noch besser bei uns reinfinden und robuster in den Zweikämpfen werden.“

