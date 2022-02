Kramer nicht traurig über Schick-Ausfall

Bielefeld

Arminia Bielefeld entgeht nach der Gala-Vorstellung im Hinspiel am Samstag einem erneuten Treffen mit Bayer Leverkusens verletztem Torjäger Patrik Schick. „Das spielt uns natürlich etwas in die Karten“, sagte Bielefelds Trainer Frank Kramer mit Blick auf das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Von Holger Schmidt und Jens Brinkmeier