Kramer schürt den Konkurrenzkampf

Bielefeld

Arminia Bielefeld probt am Mittwoch den Ernstfall: Mit dem Testspiel gegen den Regionalligisten SC Wiedenbrück (18 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit) bereitet sich der Fußball-Bundesligist auf sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal zehn Tage später bei der SpVgg Bayreuth vor. DSC-Trainer Frank Kramer ahnt schon jetzt, was die Bielefelder in Bayreuth erwarten wird.

Von Dirk Schuster