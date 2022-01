Kwasniok zufrieden, Kritik von Kramer

Bielefeld

Arminia Bielefeld hat den jüngsten Höhenflug in der Fußball-Bundesliga im Testspiel gegen den SC Paderborn nicht fortsetzen können. Am Donnerstag unterlag der DSC dem akut ersatzgeschwächten OWL-Nachbarn SC Paderborn mit 0:2 (0:0). Julian Justvan per Foulelfmeter (75. Minute) und Kelvin Ofori (85.) erzielten die Treffer für den SCP.

Von Peter Klute und Dirk Schuster