Langweilig wird es nie

„Er hat den Verein mitgeprägt, wurde aber auch selbst von ihm geprägt. Ich würde mir wünschen, dass die Geschichte auch noch ein paar Jahre weitergeht und noch nicht auserzählt ist“, sagte der 43-jährige Saier im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Im kommenden Winter arbeitet Streich zehn Jahre als Trainer des badischen Fußball-Bundesligisten.

„Ich erlebe ihn als frisch und mit Freude am Werk. Das ist ja auch ein Teil des Geheimnisses: dieser innere Antrieb“, so Saier. Auch den Spielern wird vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag bei Arminia Bielefeld laut Saier unter Streich nicht langweilig. „Er hat unterschiedliche Ansätze, bricht immer mal wieder mit Mustern, versucht im Umgang maximal offen zu sein – behält sich dabei aber einige Prozent Unberechenbarkeit.“

Im Sommer 2022 läuft der aktuelle Vertrag von Streich beim Sport-Club aus, auch der Kontrakt von Stürmer Nils Petersen endet dann. Saier rechnet aber nicht mit einem Abschied des 32 Jahre alten Ex-Nationalspielers. „Das glaube ich nicht. Auch Nils‘ Geschichte bei uns ist eine besondere, wir sind eng miteinander verbunden“, sagte Saier. „Wir brauchen ihn in einem topfitten Zustand. Und dann kann ich mir Vieles vorstellen.“