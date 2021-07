Lasme-Transfer ist perfekt

Was sich in den vergangenen Tagen andeutete, ist nun offiziell: Bryan Lasme wechselt zum Fußball-Erstligisten Arminia Bielefeld.

Der DSC gab den Transfer am Sonntagnachmittag bekannt. Der 1,92 Meter große Angreifer mit ivorischen Wurzeln unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, der Marktwert liegt bei zwei Millionen Euro. „Bryan ist ein sehr flexibel einsetzbarer Stürmer, der viel Potenzial mitbringt, das wir hier gemeinsam weiterentwickeln wollen. Wir freuen uns, dass er sich für Arminia entschieden hat“, wurde Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zitiert. Cheftrainer Frank Kramer sagt über den offensiven Neuzugang: „In der 2. französischen Liga ist es grundsätzlich gar nicht so einfach für Stürmer, trotzdem hat Bryan dort seine Torgefährlichkeit bewiesen und seine Stärken wie Variabilität, Geschwindigkeit und Durchsetzungsvermögen einbringen können. Er ist ein Angreifer mit viel Potenzial, der uns sofort weiterhelfen kann, und daher sind wir glücklich, dass wir zusammen an seiner Weiterentwicklung arbeiten werden.“