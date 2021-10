Lässt Kramer wieder Lasme loslegen?

Bielefeld

Wie sich die Vorzeichen doch gleichen: Genau wie in der vergangenen Saison ist Arminia Bielefeld in der Fußball-Bundesliga schlecht aus den Startlöchern gekommen. Genau wie in der vergangenen Saison ist nach einer ausgiebigen Sieglos-Serie die Sehnsucht nach einem Erfolg riesengroß. Und genau wie in der vergangenen Saison heißt der Gegner auf der Alm am zehnten Spieltag Mainz 05.

Von Dirk Schuster