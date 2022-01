Dass Stefan Ortega Moreno auch bei Spitzenklubs in den Fokus gerückt ist, ist nichts Neues. Siehe das immer mal wieder aufflackernde Interesse des FC Bayern München. Jetzt ist ein neuer Verein hinzu gekommen.

PSV Eindhoven soll an Arminias Torwart interessiert sein

So wird in den Niederlanden berichtet, dass die PSV Eindhoven ein Auge auf den 29-Jährigen geworfen haben soll. Das berichtet unter anderem das Portal "Voetbal International" am Freitag und zitiert auch den Berater des Torhüters. Jörg Neblung hält beides für möglich: dass sein Schützling, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, Arminia verlasse ebenso wie dass Ortega Moreno bleibe. Es gebe einige Interessenten.