Mannschaftsfoto im Regen

Im Regen präsentierten sich 23 Profis, Chefcoach Frank Kramer und seine Assistenten sowie Ärzte, Physiotherapeuten und Co., insgesamt 39 Männer, in der Schüco-Arena beim obligatorischen Fototermin. Der Kader ist noch nicht komplett, Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bastelt in Absprache mit Kramer und der Scoutingabteilung an einer schlagkräftigen Mannschaft für die zweite Erstligasaison in Folge. Diese beginnt für den DSC mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg am 14. August (15.30 Uhr).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar