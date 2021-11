Maskenpflicht für Arminia-Profi

Ab sofort gilt in der Fußball-Bundesliga auf dem Rasen die Maskenpflicht – wenn auch nur für einen Spieler.

Im Fall von Patrick Wimmer hat das allerdings auch nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. Weil sich der Offensivakteur des DSC Arminia im jüngsten Punktspiel beim VfB Stuttgart eine Gehirnerschütterung, einen Nasenbeinbruch und eine Mittelgesichtsprellung zuzog, ist er auf das Tragen einer Schutzmaske angewiesen. Ob Wimmer für einen Einsatz in der Heimpartie gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr, Schüco-Arena/Sky) in Frage kommt, entscheidet sich nach Auskunft von Trainer Frank Kramer erst kurz vor dem Anpfiff.