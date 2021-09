Maximaler Aufwand, minimaler Ertrag

Bielefeld

Es ist ja nicht so, dass die Arminen ihr größtes Problem der Vorsaison nicht erkannt hätten. Der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga mit nur 26 Toren in 34 Spielen war etwas noch nie Dagewesenes. Mit so wenigen Treffern hatte zuvor noch kein Erstligist den direkten Klassenerhalt geschafft.

Von Dirk Schuster