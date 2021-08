Mehr Stehplätze gegen Frankfurt

Bielefeld

Arminia Bielefeld darf auch im zweiten Heimspiel dieser Bundesliga-Saison das Stadion zu 50 Prozent auslasten. Folglich dürfen am 28. August gegen Eintracht Frankfurt wie schon zum Start gegen Freiburg 13.750 Zuschauer in die Schüco-Arena. Dieses Mal werden mehr Stehplätze angeboten, außerdem sind auch Gästefans zugelassen. Das teilte der Verein am Dienstagabend mit.

Von Jens Brinkmeier