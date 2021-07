Mein erster Impuls war: Abbruch!

An der Art, wie Christian Eriksen zu Boden fiel, war sofort zu erkennen, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Und als zu sehen war, wie sein Herz massiert wurde und wie angefasst die Mitspieler waren, war mein erster Impuls: Abbruch!

Aber wenn die einzige Alternative war, das Spiel am Folgetag um 12 Uhr fortzusetzen anstatt abends weiterzuspielen, frage ich mich, was das für einen Unterschied gemacht hätte. Die Spieler hätten vermutlich ohnehin kein Auge zugemacht. Wenn, dann wäre noch ein weiterer Tag Pause angebracht gewesen – und selbst dann wäre man noch weit von Normalität entfernt gewesen.

Bezüglich der nun vieldiskutierten Fragen, ob die Profis zu hohen Belastungen ausgesetzt und die medizinischen Vorkehrungen ausreichend sind, bin ich voll und ganz bei DFB-Teamarzt Tim Meyer: Die Spieler werden von der Haarspitze bis zum Zehnagel und wieder zurück durchgecheckt, auch kardiologisch. Und doch lässt sich ein Fall wie dieser nie zu einhundert Prozent ausschließen. Zum Glück kommt es gemessen an der Vielzahl der Profispiele weltweit relativ selten zu einem solchen Vorfall.

Ich fühlte mich im ersten Moment an den Vorfall mit Cedric Brunner erinnert, der im Mai 2019 in unserem Zweitligaspiel mit Arminia gegen Paderborn reglos am Boden liegen blieb.

Damals war das allerdings die Folge eines Zusammenpralls, und es war auch nicht das Herz. Cedric war die Zunge in den Hals gerutscht. Eriksen aber fiel ohne Fremdeinwirkung.

Respekt, wie die Leute reagiert haben. Die Mitspieler, wie sie den Schutzwall um ihn formierten. Die Ärzte und Helfer, wie sie sofort die nötigen Maßnahmen eingeleitet haben. Und die Zuschauer, wie sie sich zurückgenommen haben.