"Mike wollte nach Hause"

"Mike will nach Hause. Er ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden und möchte wieder näher bei seiner Familie, in der Heimat, sein", sagte Kramer. Schweren Herzens habe man dem Wunsch des Spielers entsprochen, der seine Rolle beim DSC laut Kramer "super ausgefüllt" habe. Er sei aber in der Innenverteidigung an Amos Pieper und Joakim Nilsson nicht vorbeigekommen. Wäre van der Hoorn Stammspieler, hätte er womöglich anders entschieden.

