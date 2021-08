Mit Bus und Bahn zum Arminia-Spiel

In die Diskussion um die Eintrittspreise mischt sich bei einigen Anhängern des DSC Arminia Bielefeld auch die Sorge, ob das Spielticket auch in Zukunft einen kostenlosen Transport in den Regionalbahnen bedeutet.

Auf der Internetseite des Fußball-Bundesligisten heißt es bisher nur, dass die Karten weiterhin für Busse und Bahnen des städtischen Bielefelder Transportunternehmens Mobiel gelten. Doch auf Nachfrage erklärte ein Klub-Mitarbeiter, dass Arminia zuversichtlich sei, noch in dieser Woche bekanntgeben zu können, dass auch in den Regionalbahnen genau wie bisher ein kostenloser Transport möglich sein wird. Am Samstag, 14. August, empfangen die Ostwestfalen zum Saisonauftakt um 15.30 Uhr den SC Freiburg in der Schüco-Arena. Die Eintrittspreise für das Spiel stehen in der Diskussion.