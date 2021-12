Mutig drauflos

Arminia will in Leipzig überraschen und setzt auf den unbekümmerten Patrick Wimmer

Bielefeld

Was Janni Serra (23), Florian Krüger (22), Robin Hack (23) oder Bryan Lasme (23) bisher noch nicht so recht gelingen will, schafft Patrick Wimmer (20) scheinbar mit Leichtigkeit.

Von Jens Brinkmeier