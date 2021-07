Nass gemacht

Der Regen wird die Bielefelder noch einige Zeit begleiten, erst von Montag an soll das Wetter besser werden. Nach einer weiteren Einheit am Samstagnachmittag (16 Uhr) und einem Training am Sonntag (10 Uhr) steht Sonntagnachmittag das erste Testspiel an. Gegner ist in Schwaz (15.30 Uhr) der russische Klub FK Krasnodar, der am kommenden Wochenende in den Ligabetrieb startet.

