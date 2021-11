Neuer Partner im Bündnis Ostwestfalen

Der Bielefelder SAP-Dienstleister NTT Data Business Solutions AG (früher Itelligence) ist der zwölfte Mitgesellschafter an der ausgegliederten Profi-Gesellschaft DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA. Wie viele Aktien NTT Data in diesem Zuge erworben hat und welche Summe an den Klub fließt, darüber hüllten sich am Donnerstag beide Seiten in Schweigen.

Die Mitglieder des Vereins hatten im Sommer einer Kapitalerhöhung um bis zu 500.000 Aktien mit Nennwert von einem Euro auf dann bis zu 5,4 Millionen Anteile zugestimmt. Mindestens 64,8 Prozent der Aktien sollen beim eingetragenen Verein verbleiben.

DSC-Geschäftsführer Markus Rejek sagte: „Ein Unternehmen, das weltweit erfolgreich ist und seine Wurzeln in unserer Stadt hat, passt hervorragend in unsere Gemeinschaft. Alle Bündnis-Partner und der DSC Arminia freuen sich auf die Zusammenarbeit.“

Norbert Rotter, NTT DATA-Vorstandsvorsitzender, äußerte: „Dieses Bündnis steht für das große Engagement der Unternehmen für unsere Region Ostwestfalen Lippe. Als NTT DATA Business Solutions wollen wir unseren Teil zu diesem Bündnis beitragen - für Arminia Bielefeld, für die Fans und für eine Region mit Zukunft.“