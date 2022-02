Neuer Vertrag? Arminia-Profi Kunze erklärt, worauf es ihm ankommt

Bleibt Fabian Kunze Arminia Bielefeld erhalten? Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus. Der 23-Jährige würde gern regelmäßiger spielen. Am Samstag in der Partie bei Bayer Leverkusen dürfte er eine neue Chance erhalten.

Sieben Mal hat Arminia Bielefeld in der laufenden Fußball-Bundesligasaison schon zu Null gespielt. Für einen Abstiegskandidaten eine starke Bilanz. Dass der DSC auch zuletzt gegen Union Berlin kein Gegentor kassierte (1:0), lag nicht zuletzt an Fabian Kunze. Trainer Frank Kramer beorderte den defensiven Mittelfeldspieler in die Startformation. Mit Erfolg. Kunze lieferte ab – so wie eigentlich immer, wenn er gebraucht wird.