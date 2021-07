Nicht mehr so grün hinter den Ohren

Manuel Prietl gehört zu den erfahrensten Spielern bei Arminia Bielefeld. Und diese Rolle nimmt der Österreicher gerne an. Auf dem Spielfeld, aber auch daneben.

Manuel Prietl wird am 3. August 30 und gehört damit zu den Routiniers bei Arminia.

Am 26. Mai, nur vier Tage nach dem Saisonende, verlängerte der 29-Jährige seinen ursprünglich bis 30. Juni 2021 datierten Vertrag um drei weitere Jahre. Erfüllt er ihn, wird er acht Jahre beim DSC gespielt haben. Prietl und seine Mitspieler stecken derzeit in der Vorbereitung auf die zweite Erstligasaison in Folge. Manche Experten sagen, diese sei schwieriger als die erste.