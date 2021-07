Niemann auf Leihbasis nach Hartberg

„Für Noel ist es wichtig, konstant Spielpraxis auf hohem Niveau zu bekommen, um die gute Entwicklung fortzusetzen. Genau diese Möglichkeit hat er beim TSV Hartberg. Wir werden seine Zeit in Hartberg genau verfolgen und wünschen Noel für das Jahr viel Erfolg und natürlich beste Gesundheit“, wird Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi zitiert. Niemann war im Sommer 2020 zum DSC gekommen, in der vergangenen Spielzeit aber auch schon verliehen worden: erst an 1860 München, dann an Türkgücü München (beide 3. Liga).

