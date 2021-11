Nilsson verliert mit Schweden 0:2

Mit Arminia Bielefelds Innenverteidiger Joakim Nilsson in der Startelf hat die schwedische Fußball-Nationalmannschaft einen Rückschlag im Kampf um die Qualifikation zur WM 2022 in Katar hinnehmen müssen.

Bei Außenseiter Georgien verloren die Skandinavier am vorletzten Spieltag der Quali mit 0:2 (0:0) und bleiben nach sieben Partien bei 15 Punkten stehen. Am Sonntag geht es im Duell in Spanien (13 Punkte aus sechs Spielen) um die direkte Teilnahme an der WM. Der Gruppenzweite kann sich über die Playoffs für das Turnier qualifizieren. Nilsson spielte am Donnerstag 90 Minuten durch und sah in der 64. Minute die Gelbe Karte.