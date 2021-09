Nur keine dummen Sachen machen

In der Vorsaison erlebte Arminia Bielefeld in Köpenick den Tiefpunkt der Saison

„Das wird eine Herausforderung in einer geilen Atmosphäre, ich freue mich jetzt schon darauf. Das muss uns alle anstacheln, das muss uns heiß machen“, sagt Bielefelds Trainer vor der Fußball-Bundesligapartie an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Köpenick.