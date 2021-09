Ohne Pieper in Mönchengladbach?

Bielefeld

Arminia Bielefeld muss das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (19.30 Uhr/Borussia-Park) eventuell ohne Abwehrchef Amos Pieper bestreiten. Der 23-Jährige plagt sich mit Problemen an Sprunggelenk. "Es ist offen ob wir ihn bis Sonntag hinbekommen", sagte DSC-Trainer Frank Kramer am Freitag auf der Pressekonferenz.

Von Jens Brinkmeier