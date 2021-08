Ortega Moreno hält Arminia den Punkt fest

Diejenigen unter den 13.750 Fans (ausverkauft, die letzten Karten wurden am Spieltag abgesetzt), die es pünktlich in die Arena geschafft hatten, sorgten schon lange vor dem Anpfiff für jenes Kribbeln, das bei den pandemiebedingten Geisterspielen über die vergangenen Monate praktisch komplett abhanden gekommen war. Nicht ganz so großartig war die Stimmung allerdings bei denen, die draußen vor dem Eingang in der Schlange ausharren mussten. Über mehrere hundert Meter zog sich in der prallen Sommersonne rund um die Alm die Menschenkette. Die Anhänger mussten teils viel Geduld aufbringen. Arminias kaufmännischer Geschäftsführer Markus Rejek machte sich persönlich ein Bild von den Gegebenheiten. „Wir müssen uns verbessern, aber es ist auch das erste Mal“, warb der 53-Jährige angesichts der besonderen Corona-Umstände um Verständnis. Von Vereinsseite hieß es später, dass letztlich doch alle Anhänger pünktlich auf ihren Plätzen gewesen seien. Stadionsprecher Sebastian Wiese entschuldigte sich in der Pause dennoch im Namen des Vereins für die Wartezeiten und versprach Besserung. Die Stadiontore öffneten am Samstag zwei Stunden vor Spielbeginn, also um 13.30 Uhr. Arminia hatte im Vorfeld eine frühe Anreise empfohlen.

