Arminia Bielefeld kann beim Start der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg wohl wieder auf Stammkeeper Stefan Ortega Moreno setzen. Der 29-Jährige absolvierte am Dienstag die Trainingseinheit, während Kapitän Manuel Prietl (30) nicht auf dem Platz stand.

Ortega Moreno und Prietl hatten Mitte Dezember positive Corona-Tests und beim letzten Rückrundenspiel in Leipzig gefehlt. Auch ohne die beiden Stammkräfte hatte der DSC 2:0 gewonnen. Prietl absolvierte am Dienstag individuell sein Aufbautraining. Ob der defensive Mittelfeldspieler in Freiburg dabei sein kann, wird sich zeigen. Ansonsten waren am Dienstag alle Profis am Ball.