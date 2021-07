Ortega Moreno steigt auf

Der Schlussmann wird vom Sportmagazin nun in der Internationalen Klasse geführt und damit in der höchsten in diesem Sommer vergebenen Kategorie. Der 28-Jährige wird vom Kicker als fünftbester Keeper der Liga eingestuft. Vor ihm stehen Manuel Neuer (Bayern München, Platz eins), Koen Casteels (VfL Wolfsburg, Platz 2), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach, Platz drei) und Peter Gulacsi (RB Leipzig, Platz vier). Neuer, auch die Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft, wurde aus der Weltklasse zurückgestuft, so dass kein Bundesliga-Torwart aktuell in der höchst möglichen Kategorie rangiert.

