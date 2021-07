Pieper ein Kandidat bei RB?

Pieper, der am Dienstagabend mit der deutschen Olympia-Auswahl nach Japan aufbricht, hat beim DSC noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Zuletzt hatte der 23-Jährige (Marktwert: sieben Millionen Euro) erklärt, sich in Ruhe Gedanken zu seiner Zukunft machen zu wollen und schloss auch eine Verlängerung in Bielefeld ausdrücklich nicht aus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar