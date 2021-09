Pieper trainiert wieder

Der Abwehrchef war am vorigen Sonntag beim Spiel in Mönchengladbach (1:3) aufgrund von Problemen am Sprunggelenk ausgefallen. Es müsse von Tag zu Tag geschaut werden, ob es für einen Einsatz Piepers am Samstag (15.30 Uhr) gegen 1899 Hoffenheim reiche.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar