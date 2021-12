Plötzlich keine Utopie mehr

In Leipzig bot Arminia eine starke Teamleistung. Hier bejubeln die Ostwestfalen den Führungstreffer von Janni Serra (verdeckt).

Was dann aber erstmal folgte, war der fürchterliche Auftritt beim 0:2 in Berlin und anschließend die nicht nur in Fan-Kreisen rauf und runter diskutierte Frage, ob Frank Kramer überhaupt noch der richtige Trainer ist für Arminia.