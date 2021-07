Präsident Schütte auf Stippvisite

Scheffau

Antrittsbesuch bei der Mannschaft: Rainer Schütte, seit dem 28. Juni neuer Präsident des DSC Arminia Bielefeld, ist am Donnerstagabend im Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser eingetroffen. Am Freitagmorgen, vor dem Training, stellte er sich im Hotel den Fußballern vor.

Von Jens Brinkmeier