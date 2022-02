Prietls Zustand bereitet Arminia Kopfzerbrechen

Das 0:0 beim Pflichtspiel-Einstand von Arminias Trainer Frank Kramer vor fast genau einem Jahr gegen Union Berlin (7. März 2021) war das erste von saisonübergreifend insgesamt zwölf Spielen unter seiner Regie, in denen der DSC ohne Gegentor blieb. Kein anderer Bundesliga-Klub spielte in diesem Zeitraum häufiger zu null. Durchaus denkbar dennoch, dass Kramer sein meist so zuverlässiges Innenverteidiger-Duo Joakim Nilsson/Amos Pieper zum Union-Spiel sprengen wird. Zwar sollte Pieper nach Auskunft des Trainers bis zum Anpfiff die Nachwirkungen seiner Kopfverletzung aus dem jüngsten Spiel bei 1899 Hoffenheim (0:2) endgültig überwunden haben. Doch Guilherme Ramos schickt sich an, Pieper den Platz an Nilssons Seite streitig zu machen. Auf die Frage, ob Pieper tatsächlich um seinen Stammplatz zittern müsse, scherzte Kramer zunächst: „Na ja, so kalt ist es ja nicht mehr, dass Amos zittern müsste.“ Um dann ernsthaft zu ergänzen: „Es geht immer um die beste Konstellation für die Mannschaft, dem haben sich alle zu verschreiben. Gui hat sich gut entwickelt, deshalb ist er eine Option. Amos bleibt eine Option. Bei engen Entscheidungen ist es wichtig, möglichst viele Eindrücke zu sammeln. Das werden wir am Freitag noch tun und dann entscheiden“, erklärte Kramer vor Beginn des Abschlusstrainings.

