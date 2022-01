Rabona – woher kommt das eigentlich?

Das Schussbein hinter dem Standbein: So wie Patrick Wimmer flankte, erzielte Dennis Mast sogar ein Tor

Bielefeld

Arminia Bielefelds Profi Patrick Wimmer hat mit seiner Rabona-Flanke, die am Freitagabend zum 2:0-Endstand im Fußball-Bundesligaspiel in Frankfurt führte, die Fußballwelt verzückt. Doch was bedeutet Rabona eigentlich? Und woher stammt der Begriff?

Von Dirk Schuster