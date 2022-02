Ramos oder Pieper – oder beide?

Besetzung von Arminias Abwehrkette in Teilen noch offen

Beim Spiel gegen Hoffenheim vor knapp zwei Wochen musste Amos Pieper behandelt werden und wurde dann verletzt ausgewechselt. Gegen Union Berlin stand der Innenverteidiger nicht in der Startelf.

Aller Voraussicht nach wird Lucas Alario für den tschechischen Nationalspieler Patrik Schick (Muskelfaserriss) im Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld in der Sturmspitze von Bayer Leverkusen auflaufen (Samstag, 15.30 Uhr). Der Argentinier hat in den vergangenen vier Partien zweimal als Joker getroffen. Insgesamt kommt der 29-Jährige seit seinem Wechsel nach Leverkusen auf 54 Tore und 16 Vorlagen in 151 Spielen.