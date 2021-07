Rausch trainiert mit

Scheffau

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld wird das Trainingslager in Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich) mit einem Gastspieler bestreiten. Wie der Verein noch vor seiner Ankunft im Hotel Kaiserlodge am Freitag bekannt gab, werde Konstantin Rausch dabei sein.

Von Jens Brinkmeier